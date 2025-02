RFV Dino Baggio: "Il calcio di oggi è diverso, ma non più veloce. Alcune gare sono noiose"

vedi letture

L'ex giocatore di Juventus, Inter e Parma Dino Baggio è intervenuto a Radio FirenzeViola.it durante la trasmissione "Colpi d'Ala". Queste le sue parole sulle differenze tra il calcio di oggi e quello del passato: "Il calcio di oggi non è più veloce, è diverso, è cambiato. Ai miei tempi c'erano azioni continue, l'idea era finalizzare il più velocemente. Quando è arrivato Sacchi qualcosa è cambiato. però l'obiettivo era lo stesso. Ora invece alcune partite sono noiose da quanto possesso palla c'è.

Una cosa diversa è il portiere, che oggi gioca molto di più con i piedi. Una cosa che è migliorata è anche lo staff tecnico. Ai nostri tempi non c'erano tanti massaggiatori o fisioterapisti. Adesso qualcuno ce l'ha personale. Quindi il calcio è andato avanti in questo, ma per il resto in campo è sempre uguale".