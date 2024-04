DINI A RFV, Ieri più verticali. Con l'Atalanta sarà dura

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Lamberto Dini a Radio FirenzeViola

L'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, e grande tifoso viola, Lamberto Dini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dal passaggio del turno contro il Viktoria Plzen: "Vittoria meritata. Ieri siamo stati più efficaci e verticali nella partita, è stato un dominio. Non serve un possesso palla lento del 70%, la difesa si piazza, serve verticalità".

Ha sofferto nel secondo tempo?

"Sì perché la squadra ha ceduto anche in velocità. Poi è arrivata ancora in forze ai supplementari. I cambi, Quarta su tutti, hanno dato una mano e sono stati giusti".

Su Nico

"Lui può fare la differenza. Lo azzoppano sempre perché sanno che è forte e che può cambiare le partite".

Ci crede nella finale?

"C'è una buona possibilità. La Fiorentina può andare in finale e se lo meriterebbe. Il Brugge non ha mi ha impressionato".

In Coppa Italia invece?

"Con l'Atalanta sarà dura. Effettivamente la gara è in bilico. Non so come arriveranno le due squadre a livello fisico".

Su Italiano

"A me dispiace se va via. Ha un gioco molto offensivo e quindi la difesa diventa scoperta. La Fiorentina ha preso molti gol in contropiede. Se i viola riescono a segnare nel primo tempo allora possono tenere, se invece non riusciamo a chiudere avanti la prima frazione diventa difficile perché possiamo sempre rischiare con un contropiede".