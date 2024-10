DI MICHELE A RFV, I viola possono andare in Champions

FirenzeViola.it

L'ex attaccante del Lecce David Di Michele ha parlato a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", iniziando da una considerazione sulla Fiorentina: "Dopo la vittoria sul Milan i viola sono in un momento positivo. In estate ha cambiato tanto ma prendendo comunque giocatori forti. L'attesa di Gudmundsson ha pagato, ma in generale la rosa è ampia e permette a Palladino di fare tanti cambi".

Gudmundsson è uno di quei giocatori in grado di accendersi e si cambiare le sorti di una gara?

"Sicuramente. Lo ha dimostrato anche al Genoa. A Firenze penso possa esaltarsi ancor di più perché sa prendersi le proprie responsabilità. Sta facendo una crescita esponenziale. Forse deve entrare più nel vivo del gioco, perché a Genoa tutti i palloni passavano da lui. Qui però il livello è più alto ed è normale che questo aspetto si veda meno. Con un suo salto di qualità la Fiorentina può ambire a palcoscenici veramente importanti".

E' una Fiorentina da Europa League dunque?

"Secondo me se la può giocare tranquillamente. Anzi, penso che possa anche dare fastidio a qualcuno per i primi 4/5 posti per la Champions".

Finora ha fatto fatica contro le medio-piccole.

"Quando giochi con le squadre di livello minore è difficile perché queste si chiudono e ti lasciano meno spazi. Ci vuole pazienza, senza perdere la testa e senza prendere gol. I viola dovranno essere bravi a sbloccare la gara sfruttando anche azioni da palla inattiva".

