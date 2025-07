RFV Di Gennaro: "Sottil via anche per un discorso tattico. Prenderei Zortea"

Antonio Di Gennaro, ex viola e nostro opinionista, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" all'interno del palinsesto di Radio FirenzeViola ripartendo dall'addio di Sottil e dalle scelte di Pioli: "Può essere anche un discorso tattico, gli esterni non sono una prima scelta per l'idea di gioco di Pioli. Mi pare che l'allenatore voglia privilegiare l'utilizzo di giocatori di qualità più accentrati come Gudmundsson e Dzeko. Magari manca anche un altro attaccante visti i tanti esuberi in quel settore di campo".

Cosa pensa delle mosse a centrocampo?

"Sohm sarebbe un ottimo acquisto. Kessié guadagna 14 milioni e voglio vedere se vuole tornare in Italia perché quei soldi non li prende più e potrebbe anche decidere di restare in Arabia tutta la vita a quel punto. Servono 5-6 centrocampisti sia che giochi a due che a 3 in mediana".

Sugli esterni?

"Prenderei Zortea, che andrebbe a giocarsi tre competizioni con la Fiorentina che è un altro livello rispetto al Cagliari. Magari servirà fare un tesoretto con le cessioni degli esuberi. Servono terzini, esterni, di un certo livello visto che davanti non è previsto giocatori offensivi sull'esterno. Mancherà anche Sottil che non si è mai espresso con continuità e che dovrà andare in una squadra di un livello diverso per giocare con maggiore continuità rispetto a quanto accaduto alla Fiorentina".

