RFV Della Rocca: "Ecco cosa cerca Pioli a centrocampo. Kessie sarebbe la ciliegina"

Francesco Della Rocca, ex calciatore che è stato allenato da Stefano Pioli al Bologna e che ha giocato anche nella Fiorentina, ora procuratore, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Sicuramente nel corso degli anni Pioli ha avuto un'evoluzione sia dal punto di vista tecnico che da quello nella composizione dello staff e la gestione dell'extra campo e del rapporto con i calciatori. Anche a livello tattico non è un tecnico che rimane fermo sulle proprie idee ma che evolve sempre. Io l'ho avuto a Bologna quando purtroppo la stagione non è andata benissimo ma è comunque stato uno dei migliori allenatori che ho avuto in carriera. Anche nella gestione della settimana il lavoro era fatto bene e con grande qualità. Cercava lui di adattarsi al materiale umano che aveva a disposizione".

Come le sembra l'attuale centrocampo viola?

"Ndour potrebbe essere un giocatore che potrebbe ricoprire il ruolo di collegamento tra centrocampo e attacco. Kessie per me sarebbe la ciliegina della torta per come piacciono i calciatori al mister. Pioli ama giocatori che sappiano fare più ruoli e che ruotino nel corso della gara. è comunque un centrocampo che ha già qualità con Fagioli, Fazzini e Mandragora sono tecnici, però Kessie sarebbe potenzialmente il sogno dello stesso tecnico perché sa fare tutto, compreso il gol. Cerca molto centrocampisti bravi negli inserimenti e nel palleggio, lì sicuramente la società farà uno sforzo per accontentarlo".

