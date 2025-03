RFV Di Gennaro: "Non riesco davvero a capire questa Fiorentina. Con la Juve gara che vale una stagione"

Intervenuto nel day-after di Napoli-Fiorentina, Antonio Di Gennaro ha commentato così a Radio FirenzeViola il momento della squadra di Raffaele Palladino: "Il primo tempo della Fiorentina è quello di una squadra che ha subito troppo. Il secondo tempo meglio, ma è comunque una squadra in difficoltà. La classifica piange, gli altri corrono. La prossima partita dirà tanto di questa squadra. La Fiorentina ha avuto troppi alti e bassi, ora è una squadra difficile da decifrare proprio per l'atteggiamento. Ci sono delle situazioni da valutare, la speranza è che Gudmundsson si sia sbloccato, al netto di una squadra che ha una rosa migliore rispetto a quella degli ultimi anni.

Sui due gol presi si vede che la squadra non difende unita. La prossima partita di campionato è un guado fondamentale, Fiorentina-Juventus è una gara che può valere una stagione. La cosa che non riesco a capire è che Fiorentina-Inter è stata un mese fa, una partita perfetta in tutti i sensi. Non capisco poi cosa è successo, questi alti e bassi della squadra. Ho sentito che il gruppo è unito, ho letto anche le parole di Pablo Marì. Se son contenti loro... io non lo sarei. Ripeto, non riesco proprio a capire questa squadra".