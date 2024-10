DI GENNARO A RFV: "La scintilla può arrivare con il Milan"

FirenzeViola.it

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro": "In questi momenti di difficoltà, l'allenatore deve fare dei chiarimenti a livello di spogliatoio. La gestione dello spogliatoio è tutto per una squadra, soprattutto in questo momento difficile dove non solo mancano i risultati, ma manca anche il gioco. L'impronta di Palladino non si è ancora vista, ha un'impronta tattica ancora non chiara. Colpani ritengo sia un buon giocatore, ma deve essere inquadrato per bene. Gosens non lo vedo nella difesa a quattro. La partita della verità è contro il Milan. Manca la scintilla che può cambiare la stagione e il Milan l'ha trovata vincendo il derby contro l'Inter".

Cosa ne pensa del poco impiego di Adli?

"Adli deve essere ancora inquadrato. Conte ha cambiato a Napoli, così come Palladino ha cambiato con la Lazio. Il centrocampo deve legare con l'attacco. Adli mi sembra il classico regista, Cataldi lo hanno creato, mentre Bove è una mezz'ala".

