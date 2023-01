DI GENNARO A RFV, Brekalo? Buon profilo, ma...

L’ex calciatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare le principali tematiche in casa gigliata. Queste le sue parole: “Vincere i trofei è sempre bello, ma l’obiettivo del settore giovanile è far maturare i ragazzi. Valorizzerei il nostro prodotto, bisogna che si punti veramente sui giovani. Anche perché gli acquisti fatti in estate non sono stati all’altezza di chi è andato via”.

Sulla prossima partita contro la Lazio?

“Sembra paradossale, ma le migliori partite della Lazio questa stagione sono state quelle senza Immobile. La Lazio, adesso, è una squadra difficile da incontrare, anche sotto l’aspetto difensivo è cresciuta molto. La Fiorentina dal canto suo dovrà essere coraggiosa”.

Riguardo Brekalo e gli esterni?

“Brekalo è un buon giocatore, ma non gioca da settembre. Con il modo di giocare della Fiorentina gli esterni diventano fondamentali. Se Brekalo dovesse essere il sostituto di Nico Gonzalez che potrebbe essere ceduto in estate mi chiedo come la squadra gigliata possa crescere. Bisogna alzare l’asticella”.

Si aspettava qualcosa in più da Italiano?

“Dagli allenatori, in situazioni difficili, si pretende sempre di più. Ma allo stesso tempo i giocatori che sono arrivati non hanno alzato il livello, e Italiano di conseguenza si è adottato”.