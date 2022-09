DI CHIARA A RFV, Ecco come si cura il mal di gol...

L'ex viola Alberto Di Chiara ha parlato a Radio Firenzeviola: "Dalla Fiorentina ci si aspetta di più sotto il profilo del gioco in alcuni settori del campo, nel complesso sta facendo fatica in ogni cosa che ha affrontato come in Europa e non fa gol. Bisogna che Italiano riesca a creare un'identità di squadra come ha fatto molto bene lo scorso anno. Certo la scorsa stagione c'era Vlahovic ma pareggiare una partita con il Riga è un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Però anche la Roma lo scorso anno prese 6 gol da una squadra semi sconosciuta"

Come si cura il mal di gol? Non dipende dal modulo ma dalle individualità tecniche, le invenzioni dei singoli e le loro capacità. Dipende tutto da loro. Il modulo non può essere tutto se non hai singoli giusti per affrontarlo e dunque vanno trovate delle alternative. Un tecnico bravo non può avere una soluzione unica ma deve avere la capacità di cambiare in corsa e adattarsi alle individualità. Certo si devono dare una svegliata gli esterni in attesa di riaccendere il fuoco dentro a Jovic. Speriamo che riesca ad inquadrare le cose perché il serbo per ora fa vedere poco.

Gonzalez quanto manca? La differenza l'ha fatta perché ha grande qualità e questa sua assenza si sente perché ti crea occasioni e se sta in condizione è importante. L'unico che riesce a dare più fastidio alle difese anche se non segna molto è Sottil"