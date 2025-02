RFV Delio Rossi: "Ingiusto valutare Palladino dal Lecce. Il club cancelli un equivoco"

L'ex tecnico, tra le altre, di Fiorentina e Lecce Delio Rossi è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione odierna di "Viola amore mio", per fare le carte sulle due squadre che si affronteranno dopodomani al Franchi. Ecco il suo pensiero in merito: "Faccio fatica a capire cosa stia succedendo ai viola… ho la sensazione che il tecnico era partito con un'idea, poi ha capito che non poteva essere applicata e dopo una buona fase di gioco il mercato può avere creato qualche problema per colpa dell'abbondanza. L'allenatore è chiamato a tirare fuori dai nuovi il meglio ma deve essere aiutato anche dalla società nella scelta dei giovani. Poi Firenze è una piazza esigente, la conosciamo".

Crede che sia opportuno che il direttore sportivo oggi sieda con Palladino in conferenza stampa?

"Ci deve essere sempre comunione di intenti nelle cose. L'allenatore è il capo supremo della sua area e se il direttore sportivo ha concertato i giocatori da acquistare non ci devono essere problemi. Se poi il ds non è convinto di quello che fa l'allenatore ha solo una cosa da fare: mandarlo via e chiamarne un altro. Rimanere nell'equivoco non giova a nessuno".

La gara contro il Lecce può essere decisiva?

"No, secondo me no. Un allenatore non deve essere legato al risultato di una singola gara. Se l'allenatore sta portando avanti un progetto di concerto con la società, i risultati vengono in secondo piano".

Di Palladino che idea si è fatto?

"Come molti allenatori, ha fatto bene soprattutto a Monza. Anche a Firenze ha dimostrato di avere delle qualità. L'unica cosa che posso dire è che gli manca un pizzico di esperienza ma non posso dire nulla su come giocava il suo Monza, una squadra davvero organizzata. A Firenze però non basta il pragmatismo: devi unire a questo anche il gusto estetico".