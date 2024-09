DEL RE A RFV, Il Padovani complica ulteriormente le cose

La Consigliera Comunale e presidente di Firenze Democratica Cecilia Del Re è intervenuta stamani a Radio Firenzeviola, durante 'C'è polemica'. Queste le sue parole sulla questione Franchi e Padovani: "Noi siamo a favore del restyling del Franchi ma abbiamo sempre denunciato la mancanza di comunicazione con la Fiorentina. Dall'oggi al domani, ora, è passata una delibera sui 10 milioni da investire sul Padovani senza che ci fossero state comunicazioni ufficiali precedenti. Nulla contro il rugby, ma non si è concordato niente su questa operazione, tanto più che la Fiorentina ha detto di non voler giocare al Padovani. Sarà ancora più difficile trovare i fondi per finire la copertura del Franchi e per finire in tempo i lavori per usufruire dei fondi del PNRR".

Cosa ne pensa del cantiere al Franchi?

"Sono preoccupata soprattutto per la mancanza delle risorse, così come da amministratrice locale io sono preoccupata anche per tutta la parte esterna al Franchi che è saltata nonostante un progetto bellissimo. L'ennesimo concorso internazionale che non sarà realizzato. Per quanto riguarda lo stadio, ogni cantiere porta disagi ma dipende dalla cura che ci metti, e non mi pare che ci sia particolare cura al Franchi. Anche solo la visibilità della porta da chi è in Curva Ferrovia non è facile. A questo punto però non resta che tifare per la Fiorentina e perché questo progetto vada in porto".

Franchi come una nuova Sagrada Familia?

"Mi auguro di no ma quando la Fiorentina dice che non ha un cronoprogramma, allora qualche domanda viene da farsela. Tutto questo non fa bene a nessuno perché l'impianto è nel cuore pulsante di Firenze, dove arriveranno anche altri cantieri per la tramvia. E tutto senza certezze".

