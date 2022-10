DE VITA A RFV, Hearts di altro livello ma C.League..

Raffaele De Vita, centrocampista dell'Agnani che in passato ha giocato in Scozia è intervenuto a Radio Firenzeviola per parlare di calcio scozzese visto che a 15 anni è andato a giocare nel Regno Unito, tra Premier e campionato scozzese: "Ho avuto un percorso diverso perché a 15 anni sono andato in Inghilterra ed è stata una scelta la migliore che potessi fare per imparare tante cose e anche a livello calcistico mi ha dato tanto. Certo è stato difficile lasciare amici e casa ma poi vedere quei campi ed essere già considerato un professionista a 15 anni all'Accademy del Blackbourn sopperiva alla mancanza degli affetti"



Che campionato è invece quello scozzese, dove lei ha poi giocato? "E' una nazione piccola, con sole 12 squadre e le solite due a comandare. Ma può essere utilizzare come trampolino di lancio per la Premier, anche giocatori importanti lo hanno fatto".



Che sfida sarà con gli Hearts? "La Fiorentina è di un altro livello, gli Hearts rappresentano una squadra storica ma non abituata a fare le coppe, la terza realtà del campionato scozzese ma lontana ai Rangers e Celtic".



Cosa pensa dei viola? "Sono un grande estimatore di Italiano ma la Conference è una competizione difficile in cui si affrontano squadre di piccole realtà che giocano però come siano delle finali. Il 4-0 della Lazio? Da laziale avrei firmato per un pareggio e non me lo aspettavo ma quando gioca bene è forte però il calcio di Sarri è particolare e può incappare anche in risultati negativi".