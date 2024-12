DE SISTI A RFV, Palladino sa il fatto suo. Aspetto "Gud"

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

Giancarlo De Siti ha commentato a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola il record di punti della Fiorentina di Luis Antonio Carniglia eguagliato dalla Fiorentina attuale: "Carniglia era un allenatore molto preparato, aveva un fascino notevole sui calciatori perché aveva l'immagine di uno che aveva giocato a calcio. Era molto attento alle questioni tecniche, non voleva che il pallone venisse buttato via, amava il bel gioco. Allenava col sorriso".

Non amava il possesso palla prolungato?

"Gli piaceva il dribbling, la manovra in avanti. Lo seguivamo per questo, ci diceva che attraverso l'uno contro uno si migliorava anche il gioco di squadra".

La Fiorentina ha eguagliato la squadra del 1959-'60. Qual è l'obiettivo adesso?

"Non so, purtroppo la questione Bove si inserisce negativamente nell'andamento di un campionato che fruttava buoni risultati. Lo stesso Bove stava facendo benissimo, adesso bisognerà valutare qualche innesto "successivo" come quello di Gudmundsson che non è ancora riuscito a dare il suo contributo per via dei problemi fisici. L'allenatore però sa il fatto suo".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA