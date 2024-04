DE SINOPOLI A RFV, Un tempo in 50 mila di pomeriggio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il presidente dell'ATF, Federico De Sinopoli, ha parlato a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola dell'evento di ieri in via Pisana con l'apposizione della targe rievocativa in ricordo dei 50 anni dalla nascita degli Ultras Viola 1973: "Abbiamo festeggiato la posa della placca in memoria del primo ritrovo degli ultras. Che ci ricorda di come l’idea di fondare un gruppo di tifosi portante fu proprio dopo una trasferta a Genova. Quella di ieri è la chiusura di un cerchio: il giusto riconoscimento a quello che rappresenta il tifo vero, passionale, che non guarda condizioni meteo né classifica”.

Che idea ha del tifo attuale?

“Ricordo partite di Coppa Uefa giocate alle 15 di pomeriggio: contro il Craiova nel 1982 accorsero cinquantamila persone allo stadio. Oggi la Curva Fiesole non è neanche piena per metà… Ormai stiamo troppo a parlare di calcio e poco a viverlo. C’è una generazione di tifosi che mi tocca definire “ex tifosi”, che ha smesso di seguire la squadra con l’amore e facendolo invece con faziosità e disinteresse".