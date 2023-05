DE SINOPOLI A RFV, C.Italia, già 20mila biglietti venduti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Ascolta l'audio

Federico De Sinopoli a Radio Firenze Viola

Il presidente dell'ATF Federico De Sinopoli ha fatto il punto sulle vendite dei biglietti in vista di Basilea e Roma per la finale di Coppa Italia. In vista di giovedì ha chiarito: "Erano circa 1800 a disposizione, la richiesta dei tifosi il doppio anche perché il chilometraggio per una volta è accettabile. Qualcuno si è servito dal sito ufficiale del Basilea andando a comprare biglietti di altri settori".

Non è una grande disponibilità.

"No ma si parla del 5% della capienza. Poi va ricordato che le partite UEFA hanno un'ulteriore riduzione per questioni di sicurezza andando a decurtare altri posti".

E per Roma?

"La vendita è esclusivamente online e gestita direttamente dalla Lega Calcio. Si parla di grandi numeri e di un server per gestire il tutto quindi in parte va in tilt, in parte c'è grande interesse da parte dei tifosi della Fiorentina. I biglietti per ogni squadra sono 28mila, è chiaro però che non sono tutti in Curva Sud. Abbiamo uno stadio diviso a metà e dobbiamo riempire tutti i settori".

Previsti punti d'incontro a Roma?

"Siamo in attesa di comunicazioni da parte della Questura. Un altro problema potrebbe essere capire dove parcheggiare le auto, bisogna ancora capire come sarà strutturato il tutto ma dipende anche dalla vendita dei biglietti, soprattutto dopo l'apertura libera dei tagliandi. In questo momento sono stati già allocati 20mila biglietti e questo ci dimostra che la prevendita sta andando bene. Anche se di posto ce n'è ancora".