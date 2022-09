DE SANTIS A RFV, Vi dico qual è l'unica medicina

L'intermediario ed esperto di calcio sudamericano Lorenzo De Santis oggi è intervenuto così a Radio Firenzeviola: "Guardate il caso dell'Atalanta, che senza le coppe e un eccessivo mercato è davanti. Poi se giochi ogni tre giorni dopo non essere più abituato, come la Fiorentina, ti porta via energie fisiche ma anche mentali. Cosa che succede anche alle grandi. Inoltre serve una preparazione particolare per adeguarsi al calendario e penso ci siano degli insostituibili come Milenkovic, giocando accanto al quale è tutto diverso. Poi ci sono partite come quella di ieri, che con un errore arbitrale ha condizionato la partita... E la frittata è completa".

Italiano non può rinunciare ad Amrabat?

"Torreira ha lasciato una situazione complicata, sembrava il giocatore che la Fiorentina aveva cercato negli scorsi mercati senza trovarlo. C'era poi la speranza che l'arrivo di Mandragora stimolasse il recupero di Amrabat, e in effetti il marocchino sembra diverso da quello visto nelle stagioni passate. Ora c'è da sperare anche che Cabral e Jovic facciano vedere un'inversione di tendenza. In questo momento l'unica medicina è quella dei risultati. Perché se la Fiorentina non incappa negli errori tecnici parliamo di una partita diversa. Oggi Istanbul e Verona ti porterebbero alla fine della settimana con un morale diverso".