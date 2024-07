DE SANTIS A RFV, Nico via per non meno di 40 mln

FirenzeViola.it

L'intermediario ed esperto di calcio argentino Lorenzo De Santis ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola Weekend'. Queste le sue parole sul percorso di Beltran alle Olimpiadi:“Sono stato ieri a vedere la partita nello stadio del Lione e prima dell'infortunio aveva composto il tandem ex River con J. Alvarez. A Firenze ha dovuto calarsi in un calcio nuovo, arrivando in Italia senza fare vacanze a causa del campionato argentino che si svolge d’estate. La Fiorentina ha una situazione stimolante in attacco con Colpani e González, ma credo che Lucas possa dare molte soluzioni a Palladino e quindi ha tutte le carte per essere protagonista.”

Sulla possibilità che Nico lasci la Fiorentina: “Sappiamo bene che esistono campionati come la Premier League che hanno possibilità economiche differenti. Molto dipenderà anche dalle volontà del punto fermo della nazionale campione del mondo. Ha spesso dimostrato la sua forza, non è facile dare un valore di mercato a Nico in un contesto variabile ed influenzato da clausole. Al netto di quello che è stato pagato, credo valga la pena cederlo per non meno di 40 milioni. È vero che oggi i giocatori bravi costano tanto, guardate Soulé. Difficilmente dunque credo possa scendere da quella valutazione.”

Su Valentini: “È un giocatore che la stagione scorsa ha trovato continuità, ha giocato la finale della Libertadores, ha avuto una chiamata in nazionale maggiore e ha avuto spazio nell’U23. Solleva perplessità il fatto che sia pronto o meno, i dubbi però ci sono anche su quando arriverà. Se dovesse arrivare a dicembre, i mesi di inattività del giocatore sarebbero tanti. Nel caso in cui Palladino decida di schierare la retroguardia a 3, serviranno degli innesti.”

Su Musso: “È un portiere che è arrivato in Italia 3 anni fa. La spesa di 20 milioni della Dea per pagarlo all’Udinese era giustificata solo per la sua prima stagione, poi complici gli infortuni e l'esplosione di Carnesecchi è calato di rendimento. È un portiere giovane perché ha ancora 30 anni. Credo che se la Fiorentina dovesse sostituire Christensen, il nome di Musso potrebbe essere interessante anche per la sua esperienza.”

