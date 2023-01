DE SANTIS A RFV, Gomez interessante, ma il Velez...

Per commentare le vicende di calciomercato in casa Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola.it Lorenzo De Santis, agente di mercato ed esperto di calcio sudamericano. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha sempre provato interesse per i giocatori più giovani. Cittadini è un profilo interessante che gioca in ruolo nel quale la Fiorentina è alla ricerca di qualcuno. Penso che la società viola, con i recuperi di Gonzalez e Sottil, debba mettere in risalto gli elementi in rosa. Mi vengono in mente giovani come Bianco e Amatucci. Adesso dal mercato serve qualcuno di pronto, la pista che porterebbe a Cittadini potrebbe essere per giugno”.

Sulla partita contro il Monza e sulle indicazioni di mercato?

“Si sono visti pregi e difetti di ciò che la Fiorentina aveva già mostrato. Serve continuità, questi sono punti importanti lasciati per strada. Poi bisogna capire su quali giocatori la Fiorentina debba rinforzarsi, un difensore centrale su tutti mi verrebbe in mente. Il profilo di Boga credo che possa essere, ad oggi, il giocatore più arrivabile”.

Riguardo Valentin Gomez?

“Viene dal settore giovanile del Velez, uno dei migliori in assoluto. È un profilo interessante sul quale farei volentieri un investimento. Il Velez vende a caro prezzo i propri giocatori, ma è una società sana che lavora bene con i giovani”.