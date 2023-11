DE CANIO A RFV, Nzola si farà valere. Paga il passaggio

FirenzeViola.it

Gigi De Canio a Radio FirenzeViola

Luigi De Canio, ex allenatore tra le altre di Siena e Lecce, nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola è intervenuto così parlando di Fiorentina: "Il Bologna ha un impianto di gioco funzionale, razionale e solido. Sa valorizzare la sua idea tattica e le qualità dei singoli calciatori per cui credo che sia possibile che i rossoblù possano restare nelle zone alte della classifica fino al termine della stagione".

Dell'attacco della Fiorentina, invece, che idea si è fatto?

"Nzola è un giocatore che ha fatto la gavetta ed è arrivato ad alti livelli, crescendo di anno in anno. Adesso sta pagando il passaggio da una piccola squadra come lo Spezia a una formazione importante come la Fiorentina. L'investimento su Nzola però è stato corretto, sono certo che presto mostrerà le sue qualità".

Cosa pensa del fatto che Italiano non abbia mai confermato per due volte di fila la stessa formazione?

"L’allenatore, chiunque esso sia, ama tenere tutti i suoi elementi sulla corda, per far sì che tutti abbiano le motivazioni giuste per esprimersi. La Fiorentina con questo metodo è cresciuta molto nel corso degli anni per cui direi che il lavoro fatto è stato buono".