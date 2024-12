DAL MORO A RFV, Parisi dovrebbe essere una risorsa

FirenzeViola.it

Filippo Dal Moro, bandiera dell'Empoli, ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante "Chi si compra": "Mando un augurio di pronta guarigione a Bove, spero di vederlo presto in campo. Sarà una partita diversa dalle altre dopo quello che è successo. I giocatori saranno sicuramente scossi ma penso anche che i compagni vorranno dedicargli la vittoria. Negli spogliatoi si fa sempre gruppo, episodi come quello di Bove uniscono ancora di più eperquesto tutti vorranno dare qualcosa in più".

Come vede la situazione Parisi?

"Difficile giudicare dall'esterno perché bisognerebbe sapere cosa vuole da lui l'allenatore. Magari preferisce un altro tipo di giocatore, poi è normale che se non giochi molto perdi un po' di fiducia ma deve solo aspettare il momento giusto per tirare fuori la prestazione e convincere il proprio allenatore. Sicuramente non è giusto quello che sta accadendo perché Parisi è giovane e dovrebbe essere una risorsa".

