RFV Cusin sulla Conference: "Importante per l'immagine. Da non sottovalutare"

A Radio FirenzeViola, durante "Chi si compra?" Stefano Cusin, attuale Ct delle Isole Comore, ha parlato della sfida contro il Celje di stasera: "Sicuramente è una competizione da non sottovalutare anche per l’immagine, e non bisogna sbagliare la partita".

Vanno preservati Kean e Gud, oppure no?

"Personalmente sì, perché la Fiorentina ha qualità e ha dimostrato di poter vincere contro le grandi squadre, ma ha cali di concentrazione non indifferenti. La Fiorentina ha problemi soprattutto a livello mentale, perché ha perso partite che sembravano scontate, come contro Monza, Como eccetera".

Gud di nuovo titolare: come reputa la sua gestione?

"Sicuramente è un giocatore che ha qualità, ma deve dare e fare di più. Tornare da un infortunio è un momento difficile, perché cambiano le condizioni. Ma credo sia un giocatore che possa dare tanto".

La qualità di Adli potrebbe far comodo.

"È un giocatore di qualità, potrebbe sicuramente far comodo. Rispetto all’andata bisogna fare scelte migliori, anche in base al clima partita, e questa potrebbe essere una di quelle".

Mettendosi nei panni di Palladino, scelte sul futuro: quale calciatore proverebbe a trattenere a tutti i costi?

"Penso che la Fiorentina abbia un ottimo organico, ma forse un po’ corta nei cambi, quindi lavorerei su quello. Le basi ci sono e i risultati anche, ma sono mancati dei veri leader, soprattutto contro le piccole. Magari andrei a prendere due o tre giocatori importanti, in grado di sostituire i titolari".

Nelle ultime 24 ore Thomas Müller è stato accostato alla Fiorentina. Nonostante i 36 anni, potrebbe essere un colpo che va oltre l’immagine?

"È un grande giocatore, ma ci sono tante incognite, a partire dal fatto che ha fatto tutta la sua carriera in un solo club. Alla sua età non è scontato sapersi adattare a nuove abitudini e a un nuovo campionato. Il Bayern è un top club, abituato a vincere e a giocare la Champions… sarebbe una dimensione oggettivamente diversa".



