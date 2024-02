CUCCHI A RFV, Commisso ha ragione su bilanci e...

FirenzeViola.it

Riccardo Cucchi a Radio FirenzeViola

Riccardo Cucchi, voce storica di radio Rai e tifoso laziale, ha parlato della sfida di lunedì tra Fiorentina e Lazio e di tanti altri argomenti a "Firenze in campo" a Radio Firenzeviola:



Che sfida sarà? "Partita chiave per entrambe, perché il percorso è simile, sono lì tutte e due che vogliono raggiungere il quarto posto ma che ora è più remoto per entrambe. Per entrambe un po' di delusione ma sono squadre che esprimono un bel gioco e divertire, mi aspetto una gara divertente perché questo campionato ne ha espresse poche".

Come si supera la crisi viola? "Ci vuole la serenità, quando i risultati non arrivano so che si va verso la depressione e al di là delle scelte tattiche e di modulo c'è bisogno nello spogliatoio di sentire fiducia intorno, dell'ambiente, e la convinzione di avere tutte le risorse utili per andare avanti"

Cosa pensa dell'intervento di Commisso? "L'intervento ha commentato di debiti e di acquisti delle altre ha sottolineato che c'è disuguaglianza e che si intervenga per eliminare il disequilibrio. Per il resto l'impressione del mercato estivo è stata positiva, il problema è l'assenza di una punta e in gennaio si è scelto Belotti e bisogna vedere se lui ha ancora quella abilità di fare gol"

I tifosi speravano in uno sforzo per la Champions: "Io do ragione a Commisso, anche i tifosi della Lazio rivolgono queste critiche a Lotito che ha detto che comprare tanto per comprare non ha senso. E' difficile a gennaio poter arrivare anche economicamente a giocatori che possano fare la differenza. Il più va fatto in estate, quando bisogna programmare, che è la parola chiave per una società, la ricerca di giocatori, capire quello che c'è a disposizione anche al di sotto di un mercato inarrivabile per certe squadre. Un'operazione onerosa per accontentare la piazza può essere fallimentare"

