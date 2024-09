CORALLI A RFV, Io avrei lasciato il rigore a Kean

FirenzeViola.it

Claudio Coralli, ex attaccante per tanti anni protagonista a Empoli, è intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola per parlare dell'attesa di Empoli-Fiorentina: "Questa è una partita importantissima per gli empolesi. Penso sarà un derby bello perché l'Empoli è partita in quinta e sta giocando un bel calcio, ma anche la Fiorentina sta entrando in condizione. Sono del Mugello quindi seguo anche la Fiorentina e mi piace".

Quanti meriti ha D'Aversa per questa partenza dell'Empoli?

"D'Aversa è un buon allenatore e sta facendo bene, ma non serve guardare la classifica ora perché c'è il Torino là davanti, l'Empoli lotterà comunque per la salvezza. Mi piace la coppia d'attacco tra Esposito e Colombo, è un duo che fa bene al calcio italiano perché siamo a secco di attaccanti".

L'attacco della Fiorentina le piace? Che ne pensa poi di Beltran?

"Con Kean la Fiorentina ha preso un giocatore importante. Mi piace come giocatore, mentre Beltran secondo me è una seconda punta e sarà un'alternativa a Colpani".

E su quanto successo domenica in occasione del secondo rigore, quando Kean ha discusso con Gudmundsson per calciarlo, cosa ne pensa?

"Sono sempre stato altruista io. L'avrei concesso a Kean, visto che aveva già segnato Gudmundsson avrei fatto tirare Kean, è andata però così. Da attaccante lo avrei lasciato quel rigore ma bene così".