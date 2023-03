COLLOVATI A RFV, Brozovic non al top. Viola sta meglio

FirenzeViola.it

Fulvio Collovati a Radio Firenze Viola

Fulvio Collovati, ex giocatore di Inter e Milan e campione del mondo nel 1982, ha parlato a Radio Firenzeviola durante "Viola Amore mio" in vista della partita di domani tra i nerazzurri e la Fiorentina.

Sullo stadio: "Non è un problema di Firenze, ma dell'Italia. Anche a Milano la questione stadio è in ballo da due anni. In Premier League hanno stadi nuovi, noi siamo indietro. Sono affezionato a San Siro, ma Inter e Milan devono avere un altro stadio. La politica dovrebbe stare fuori dal calcio".

Sulla partita di domani: "La sosta è un punto interrogativo. La Fiorentina veniva da un momento positivo, l'Inter all'opposto. I giocatori tornano dalla nazionale e gli allenatori devono fare delle scelte. L'Inter non può permettersi altri passi falsi, mentre la Fiorentina deve continuare questo momento positivo. Fiorentina favorita? E' comunque in trasferta, ma sta meglio fisicamente. L'Inter avrà fuori Calhanoglu che era l'uomo più in forma e altri giocatori in dubbio. Nove sconfitte non sono da Inter. Là davanti però sembra tornato Lukaku. In ogni caso è comunque una partita incerta".

Più difficile marcare Lukaku o Cabral al momento?

"Lukaku crea più problemi al di là della condizione. Il belga cerca molto il difensore, lo si vede anche da fuori, e al centrale di difesa dà fastidio quando un attaccante gioca così. Cabral cerca più la profondità, è un giocatore diverso. Lukaku si è ritrovato, ma in nazionale è diverso rispetto al club. Ha segnato contro Svezia e Germania, ma deve confermarsi".

E' vero che nel 1982 doveva venire alla Fiorentina per sostituire Vierchowod?

"Prima di partire per il Mondiale non firmai il contratto, mi accordai con Pontello verbalmente, ma dopo il Milan si mise d'accordo con l'Inter e andai lì. Al tempo la Viola, senza nulla togliere a Commisso, ragionava in grande".

Questa Fiorentina è cresciuta quando alcuni giocatori hanno migliorato la condizione?

"Ho intervistato Italiano e gli ho fatto i complimenti. La Viola ha migliorato la fase offensiva, ha messo Cabral e Jovic nelle condizioni di segnare e ha trovato fiducia. Forse meriterebbe una posizione in classifica migliore, ma sono sicuro che verrà fuori".

Su Brozovic: "Non è al meglio e la Fiorentina deve sfruttare questa opportunità. Lui è guarito dall'infortunio, ma giocava sempre Calhanoglu. In nazionale ha fatto bene, ma se vai in pressione in questo momento puoi metterlo in difficoltà".

Skriniar andrà via in estate

"Si parlava anche di Milenkovic come sostituto. E' un ottimo difensore, ma ci sono anche altri nomi. L'Inter non può permettersi il lusso di spendere certe cifre in ogni caso. Deve uscire qualcuno per far entrare qualcuno e Commisso non abbasserà le pretese per il difensore serbo".