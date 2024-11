COLLAUTO A RFV, Como bello ma servono punti. Viola...

FirenzeViola.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il dirigente di calcio ed ex giocatore del Como, Mattia Collauto, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare di Como-Fiorentina non prima di serie A in generale con una classifica equilibrata: "Il motivo? Le soste, i nazionali che tornano non in perfette condizioni e molte squadre che devono ancora trovare la quadra, per questo la classifica è equilibrata. Il Napoli sta facendo meglio e ha il vantaggio di non fare le coppe"

Como-Fiorentina che sfida sarà? "E' una partita importante per entrambe le squadre, per il Como anche per la classifica. La proprietà del Como ha grandi disponibilità economiche, la squadra è bella e produce un calcio piacevole ma deve trovare identità e certe dinamiche per racimolare punti. La Fiorentina deve invece proseguire un percorso merito di un gruppo ben assemblato sul mercato e gestito bene dal tecnico. Le partite però dopo le soste sono sempre all'insegna dell'incertezza"

La Fiorentina per crescere ha bisogno dell'apporto delle alternative? "Si perché per competere in alto deve avere un gruppo sempre pronto e nel proseguo di stagione può arrivare il momento dei vari Parisi, Biraghi e di chi gioca meno ma ha dimostrato in passato il suo valore".