COLLAUTO A RFV, Cambio di modulo scelta intelligente e umile

FirenzeViola.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il dirigente sportivo, ed ex calciatore italiano, Mattia Collauto è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per analizzare le tematiche principali di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla gestione di una rosa ampia come quella viola e in particolare di tre giocatori come Parisi, Kayode e Beltran: "Dipende innanzitutto da quali sono gli obiettivi primari del club. E' vero che si fanno dei grandi investimenti ma è altrettanto vero che le società chiedono poi i risultati. L'allenatore sceglie in funzione del risultato. Chiaro che subentrano anche altre dinamiche ma questo per me è alla base. All'inizio si fanno delle scelte su calciatori che si pensa possano essere d'aiuto. Poi è chiaro che dipende dai calciatori che hai e che vai ad acquistare. Si parla di un club di medio alto livello e quindi alla fine la scelta deve essere fatta dall'allenatore partendo dalle richieste delle società".

La società chiederà a Palladino di provare ad inserire di più questi tre giocatori?

"Probabilmente l'hanno già fatto. Quando si lavora in un certo modo le riflessioni sono continue. Sicuramente ci saranno dei confronti quotidiani su questi argomenti. Ci sono dei capitali importanti che non stanno avendo spazio ma si arriva sempre lì, è il campo che decide. Palladino ovviamente non vuole mettere in campo dei calciatori solo per il loro valore economico. Un allenatore, insieme ad un club lavora ogni giorno per far sì che la squadra si presenti il fine settimana pronta a fare risultato. Perché i risultati portano valore al club. La cosa migliore sarebbe incastrare il tutto. E' comunque appena iniziato il campionato poi Beltran, Parisi e Kayode avranno delle occasioni per giocarsi il posto. Ancora è presto per tirare le conclusioni".

Cambiando sistema difensivo da tre a quattro, si rischia di mettere in imbarazzo il lavoro estivo sul mercato?

"Probabilmente sì. Nel senso che se si è iniziato con un sistema e la squadra non rende è un atto di intelligenza e umiltà cercare altre soluzioni. La rosa della Fiorentina è talmente variegata che allenatore e dirigenza possono cercare altri sistemi. Intelligente seguire strade diverse se non c'è equilibrio. Non vedo problematiche. Il cambio ha portato ad una buona partita contro la Lazio. L'integralismo è sinonimo dio presunzione talvolta".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA