COLFESCU A RFV, Man? Lo proposi al settore giovanile viola poi...

FirenzeViola.it

L'agente Virgil Colfescu è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare dell'esterno rumeno del Parma Dennis Man, finito nel mirino dei viola: "Il Parma sta trattando il Marin dell'Empoli e dunque può essere il sostituto. Dennis Man ha fatto gol e assist, è un giocatore importante per Parma. Lo conosco da quando era piccino che andai a vederlo portando il tecnico Materazzi, poi ha avuto una proposta dal Genoa, io lo proposi per il settore giovanile viola, ma lo prese lo Steaua che offrì più del Genoa, dove poi ha fatto molto bene. Infine è venuto al Parma della nuova proprietà americana. Un giocatore deve ambientarsi ma ha fatto bene a Parma e dunque può fare bene anche alla Fiorentina.

Siccome conosco la piazza di Firenze non diciamo che arriva il Mutu della situazione ma un buon giocatore che può giocare in più posizioni, da esterno. La Fiorentina è una grande piazza e mi piacerebbe vederlo qua. Però se viene viene per fare il titolare, non la seconda scelta. Agisce da destra, rientra fa gol, può fare bene".