COLASANTO A RFV, Beltran può fare assist a Nzola

Filippo Colasanto a Radio FirenzeViola

L'intermediario di mercato Filippo Colasanto, esperto di calcio sudamericano e argentino in particolare, è intervenuto oggi su Radio FirenzeViola. Queste le sue riflessioni su Lucas Beltran: “Al River faceva più la seconda punta rispetto alla prima e giocava spesso nel 3-5-2. La Fiorentina ha preso anche Nzola che è più attaccante di Beltran, se Nzola comincia a fare la punta e a segnare, Beltran diventa un ottimo assistman. Se invece Nzola rimane bloccato, Beltran può caricarsi ancora un po’. Non è però il nove d’area, è un giocatore di movimento molto bravo a fare la sponda, anche perché è cresciuto in un ambiente importante come il River Plate”.

Questa invece la sua opinione sugli argentini: “Nico Gonzalez è di talento purissimo, poi c’è Quarta che è un po’ uno spreco da tenere dietro. Perché ha un buon piede ed è bravo ad attaccare lo spazio. Italiano lo ha capito e ora fa sì che Quarta possa arrivare spesso in zona gol. Ha doti da mediano, una specie di Oriali ma con doti offensive molto più importanti”.

Su Infantino: “In Italia un ‘99 come Frattesi è considerato un giovane, mentre nel PSG gioca Zaire-Emery che è un 2006. Da noi non crescono i giovani, ce ne sono tanti bravi. Infantino, un 2003, in Argentina giocava da 2 anni nel Rosario Central, uno degli stadi più infernali del Paese. Sa fare il mediano alla italiana o il “doble cinco” all’argentina. Se trova spazio, più che di Italiano, è colpa proprio del sistema in generale”.