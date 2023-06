COLANTUONO A RFV, Dia è molto forte. Ranieri...

Ascolta l'audio

Stefano Colantuono a Radio Firenze Viola

Stefano Colantuono, ex allenatore e attuale responsabile del settore giovanile della Salernitana, ha parlato oggi a 'Viola Amore Mio' in onda su Radio Firenzeviola. Queste le sue parole cominciando da un commento sull'attacco viola: "È un reparto su cui credo che la Fiorentina andrà a lavorare. Non si possono bocciare definitivamente due giocatori con quel percorso, ve lo dico per esperienza. A volte da un anno ad un altro un attaccante esplode".

Lei che l'ha visto da vicino a Salerno, cosa pensa di Dia?

"Dia è un giocatore forte. È stata una grande intuizione di De Sanctis e al primo anno in Italia ha fatto 16 gol: è normale sia allettante per tanti, non solo per la Fiorentina. Non so quali saranno i programmi e gli obiettivi della Salernitana ma il giocatore è molto forte. Vanno fatti solo i complimenti alla società che l'ha scoperto".

Che tipo di giocatore è?

"Di base ha una grande velocità. Non è una prima punta classica, sa giocarci ma è molto duttile. È un attaccante moderno che sa attaccare bene la profondità. Una piacevole scoperta".

Adatto anche ad una piazza come Firenze?

"Non lo conosco direttamente ma anche Salerno è una piazza molto calda. Giocarci crea molta pressione, se ha superato questo esame può giocare in un qualsiasi altro club".

E di Ranieri cosa pensa?

"Sotto la mia gestione ha giocato sempre, non pensavo potesse fare bene anche in una difesa a quattro perché io lo facevo giocare come terzino ma un paio di partite che ho visto ha fatto molto bene. Ha dimostrato acume tattico, anche se non è una sorpresa perché avevo intravisto le sue qualità. La sufficienza la porta sempre a casa".