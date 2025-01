CLERICI A RFV, Domani tifo Fiorentina. L. Henrique? Forte

FirenzeViola.it

Sergio Clerici, ex calciatore brasiliano passato in Italia anche dalla Fiorentina, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola amore mio'. Queste le sue parole: "Cosa le viene in mente riguardo Fiorentina-Napoli? A Firenze sono stato molto bene, ricordo un giovane e talentuoso Antognoni, ma anche a Napoli ho fatto due grandi stagioni. Domani tiferò per la Viola. Come era Nils Liedholm come allenatore? Era un allenatore molto onesto, faceva giocare chi stava bene, a prescindere dal nome che portavi sulle spalle. Firenze e Napoli sono due città diverse, ma simili per la passione, che ricordi ha? Ricordo una trasferta a Firenze in cui c'erano più napoletani che fiorentini, ma Firenze rimane una delle mie città preferite in Italia. Cosa ne pensa di Luiz Henrique? È un giocatore molto rapido, ha qualità e fossi un dirigente la Fiorentina lo prenderei subito".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO