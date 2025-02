RFV Claudio Merlo: "La Fiorentina per il momento può puntare all'Europa League"

L'ex centrocampista viola, Claudio Merlo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola a margine del pranzo tra vecchie glorie: "Io penso che la Fiorentina stia passando un momento difficile, ma in primis società e mister devono chiarirsi, visto che Palladino dice una cosa e Pradè un altra. In tutti i modi la squadra deve rialzarsi, facendo risultato a Verona. La Fiorentina ha giocatori validi in tutti i ruoli. Credo che la dimensione dei viola di quest'anno sia l'Europa League, la Champions è un obbiettivo troppo complicato".

Cosa ne pensa di Fagioli?

"Domenica ha giocato in un ruolo non suo, lui è uno che fa gioco e di conseguenza deve giocare più dietro. Io mi ricordo che a San Siro ha dato subito una palla gol a Kean. Va aspettato. Intanto pensiamo a tornare a vincere domenica contro il Verona".