CIVITARESE (M. COACH) A RFV, Gud: è importante il focus

Il mental coach Roberto Civitarese ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio'. Queste le sue parole iniziando dalle potenziali ricadute della sentenza Gudmundsson: "Noi nella nostra vita abbiamo diverse situazioni e soprattutto quelle negative spostano la nostra attenzione perché le consideriamo un oggetto di preoccupazione. Però non possiamo vivere solo di quello e soprattutto non possiamo pensare per compartimenti stagni. Qual è il consiglio: noi lo chiamiamo 'focus', da non confondere con il fuoco ma riferendoci all'obiettivo della macchina fotografica, per vedere meglio le cose. È la capacità che ho io di mettere l'attenzione su un evento specifico. Se io sono un calciatore, è la capacità di concentrarmi sulla partita quando gioco".

Quanto conta la vicinanza del club in questi casi?

"Avere il supporto di persone che condividono con te la situazione di difficoltà trasforma la cosa in più leggera e più facile da superare. Vale per tutti. La famosa frase che gli amici si vedono nel momento del bisogno si riferisce a questo. Agenti, società, familiari e tutti gli altri: stargli vicino aiuta a rendere il peso più leggero".

