CIONI A RFV, Henrique? Lo ha chiesto il Crystal Palace

L'ex osservatore della Fiorentina in Brasile Andrea Cioni ha parlato oggi a Radio FirenzeViola, durante "I tempi supplementari", dicendo la sua sull'obiettivo viola Luiz Henrique: "Si tratta del talento più forte che in questo momento c'è in Brasile. Nell'ultima stagione ha vinto tutto facendo la differenza. Può giocare da esterno, ma anche da seconda punta. Ho però un paio di dubbi: è già stato in Europa, al Betis, e non riuscì ad ambientarsi; inoltre il campionato brasiliano è fermo e la Fiorentina avrebbe bisogno di un giocatore pronto fin da subito. Henrique mi sembrerebbe più un investimento per il futuro".

Su di lui si parla anche di un interessamento della Premier.

"Già l'anno scorso diverse squadre brasiliane importanti lo seguirono. Adesso è un nome alla ribalta, è entrato nel giro della Nazionale e so che in Inghilterra è seguito dal Crystal Palace, oltre che dal Lione".

