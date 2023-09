CINQUINI A RFV, Dodo? Vi dico le mie soluzioni

FirenzeViola.it

Oreste Cinquini a Radio Firenze Viola

L'ex dirigente viola Oreste Cinquini è intervenuto a "Palla al centro: "Ci si guarda intorno perché perdere un giocatore così importante sarà difficile rivederlo in questa stagione se non alla fine. Giocando a tre forse le cose possono cambiare, ma senza Mina è difficile. E' sempre infortunato e penso si dovrà guardare agli svincolati che però portano sempre dubbi visto che non si allenano in rosa da tempo. Quando Kayode non potrà giocare Italiano probabilmente giocherà a tre, non essendoci tante alternative, Italiano dovrà cercare delle soluzioni per ovviare".

Come ci vedrebbe Biraghi? "Mi sembra una stortura farlo giocare a destra, non mi sembra ne abbia le caratteristiche e lo punterebbero tutti. La soluzione è Quarta o giocare a tre. Gli imprevisti sono sempre presenti purtroppo. Benassi? E' una soluzione, Italiano lo conosce e se pensa che sia una soluzione lo reintegri ma mentalmente essere rimasto fuori. Già con Mina poi la Fiorentina è rimasta scottata, si aspetterà gennaio sperando che in questi mesi le cose vadano bene. Verto Kayode non potrà sopportare una partita ogni tre giorni"