RFV Chiarugi: "Thauvin può andar bene, ma prima serve il nome del nuovo allenatore"

L'ex attaccante viola e allenatore Luciano Chiarugi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare della caotica situazione in casa Fiorentina: "Il nome che potrebbe essere giusto è quello di Stefano Pioli. Se la scelta ricadrà su di lui la Fiorentina avrebbe un grande allenatore a disposizione. In questo momento serve un allenatore esperto a Firenze. L'importante è che Commisso metta a disposizione dell'allenatore dei mezzi ad hoc per crescere. Dobbiamo ancora migliorarci, anche se il sesto posto è stato un ottimo risultato. Leggo poi che Pioli avrebbe bisogno di una figura di campo che lo possa affiancare, mi sembra una ricerca più che lecita, non è una situazione impossibile. Anche a Commisso servirebbe un tramite tra campo e società"

E su Albert Gudmundsson: "L'occasione per far vedere di valere qualcosa di più ce l'ha avuta, ma per me è un calciatore di grande tecnica. Fosse per me dovrebbe giocare sempre. Poi bisogna vedere come vorrà giocare (se arriverà) Pioli. Thauvin? Può essere una garanzia, anche in termini di gol. Ma ci son tante situazioni da chiarire, per cui serve prima il nome dell'allenatore. A questo punto dovrebbe esserci già la certezza del tecnico".