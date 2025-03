RFV Chiarugi: "Gudmundsson ha ritrovato la condizione, ora dipende tutto da lui"

Luciano Chiarugi, campione d'Italia con la Fiorentina nella stagione 1968-1969 e poi a lungo protagonista in viola anche in panchina, ha parlato nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola: "Kean forse sta vivendo un momento di nervosismo, ma non è sereno e tranquillo come dovrebbe. Recuperare da un brutto infortunio come il suo non è facile, e per questo può fare ancora di più, considerando quello che ci ha mostrato all'inizio della stagione. Fino ad ora, i risultati di questa squadra sono anche merito suo".

Gudmundsson sembra di aver ritrovato la giusta condizione, cosa ne pensa?

"Sicuramente è un giocatore che conoscevamo, con una tecnica e un valore importanti. Va recuperato sotto tutti gli aspetti, ma molto dipenderà anche da lui. Le alternanze decise dall’allenatore, secondo me, lo scombinano un po'. Ci sono ancora tanti punti interrogativi, come nel caso di Colpani e Zaniolo".

La Fiorentina ha passato un momento di confusione, ma il gruppo si vede che è con l'allenatore. Palladino come dovrebbe vivere questo momento?

"Ieri c'è stata una testimonianza di affetto notevole. Credo che il rapporto con i giocatori sia buono. Palladino, in questo momento, deve capire che deve riuscire a tenere alto il morale di certi giocatori. Una difesa come quella di ieri, indipendentemente dal valore degli avversari, mi sembra una buona soluzione. L'importante ora è trovare la quadra. Quando la società mette a disposizione giocatori bravi, tutti devono assumersi la responsabilità. Ieri abbiamo visto tutti i giocatori nel loro ruolo, e la differenza si è vista chiaramente".

Il 3-5-2 è il modulo ideale?

"Questa soluzione, secondo me, può funzionare, sempre che i centrocampisti permettano ai due esterni di alzarsi. Alcuni giocatori vanno schierati nel loro ruolo naturale. Gud deve giocare libero e cercare spazi. Chiaramente, non si può giocare a tre con gli stessi interpreti visti all'inizio della stagione, ma ora sembra che si sia trovata la quadra giusta".