Celje-Fiorentina su Radio FirenzeViola con "Se fosse sempre domenica" fino al post gara

Radio FirenzeViola non si ferma! Dale 20 c'è "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto, Chiara Andrea Bevilacqua e il nostro inviato inviato in Slovenia, il direttore Tommaso Loreto, per il racconto di Celje-Fiorentina. Racconto che proseguirà con le interviste del dopo gara e i commenti a caldo dei nostri opinionisti Luca Calamai, Angelo Giorgetti e le pagelle del direttore.

