CASTELLACCI A RFV, Dodò out almeno un mese

Il professor Enrico Castellacci, medico che per anni ha fatto parte dello staff della Nazionale Italiana, è intervenuto nella mattinata di Radio FirenzeViola per dare un parere da esperto sul motivo dei tanti infortuni che stanno colpendo le squadre di Serie A, Fiorentina compresa: "Questo è l'ennesimo campionato eccezionale per la pausa per il mondiale che avverrà a novembre. Si faranno preparazioni in tre step, qualcosa di nuovo. Si è cercato di lavorare per dare il massimo in questi due mesi prima del mondiale e questo può portare ad un sovraccarico di lavoro muscolare che a sua volta comporta maggiori infortuni".

Alcuni giocatori potrebbero giocare col freno a mano tirato per preservarsi per il Mondiale?

"Non lo potremo sapere comunque, però è chiaro che anche inconsciamente un giocatore può autolimitarsi in vista di un torneo così importante. Ma dipende dal carattere del giocatore stesso. Penso che però non ci possano essere degli input ufficiali da parte delle federazioni".

Sull'infortunio di Dodò: quando potremo rivederlo in campo?

"Il report medico non è preciso. Il termine "moderato" di per sé non è preciso. Presuppongo che sia una lesione tra il primo e secondo grado, una via di mezzo insomma. Il gemello è sempre un muscolo rognoso per cui starei cauti. Io penso che prima di un mese il ragazzo non possa recuperare. Se recupera prima vuol dire che era una lesione lieve".