CASO A RFV, Attacco? Bisognava puntare sui giovani

Domenico Caso, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sul momento viola: "La realtà è che oggi in pochi capiscono di calcio secondo me. I ruoli sono fondamentali: le squadre le fanno gli allenatori, i presidenti prima si affidavano a gente di calcio. Penso al Napoli e a De Laurentiis che si è affidato a gente come Spalletti e Giuntoli e infatti è primo. Per quanto riguarda la Fiorentina, vorrei fare i complimenti alla Primavera che ha vinto la Supercoppa".

La Lazio domenica?

"Io lo dissi subito: senza Immobile fa anche meglio. La Fiorentina ha perso giocatori importanti e per questo non sta facendo bene, la Lazio invece compra pochi giocatori ma non vende nessuno e nonostante tutto riesce a giocare bene".

Gli attaccanti della Fiorentina?

"Dopo la partenza di Vlahovic temevo la poca capacità di individuare il sostituto. Non capisco perché non investire su calciatori giovani come ha fatto ad esempio l'Atalanta con Hojlund".