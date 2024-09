CASINI E GIORGETTI A RFV, Kean attaccante che ci mancava

Fabio Giorgetti, consigliere comunale di Firenze, e Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli, erano presenti alla festa di Radio FirenzeViola tenutasi al Rari Nantes bistrot e sono intervenuti in radio durante l'evento:

"Una grande redazione, tantissimi articoli e servizi alla radio. Un punto fermo per i tifosi viola".

Questa Fiorentina vi convince?

Giorgietti: "Palladino può fare bene. Il primo anno durerà fatica, la squadra ha tanti elementi nuovi, la difesa a tre la squadra non la conosceva. Abbiamo l'unico vero centravanti acquistato in questi anni. La campagna acquisti ha dato dei buoni risultati. Sono ottimista con l'Atalanta".

Casini: "Sono ottimista, la squadra si è rinforzata bene. Ci sono stati tanti cambiamenti, quindi questa è l'incognita. Kean è l'attaccante che ci mancava, dopo Vlahovic è l'attaccante più forte dell'era Commisso e su di lui si ripongono tante aspettative. Una ciliegina sulla torta è Gosens, darà qualità e esperienza internazionale a un club che deve provare a vincere la Conference".

Bove ha detto di aver scelto Firenze anche per il Viola Park:

Casini: "Il Viola Park dà la dimostrazione di un club che vuole crescere e investire. Il centro sportivo è la casa della Fiorentina. Fin dall'inizio ero convinto che i giocatori avrebbero scelto la Fiorentina per il centro sportivo, soprattutto il settore giovanile".