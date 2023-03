CARNASCIALI A RFV, Ecco il vero Dodò. Serve una punta

FirenzeViola.it

L'ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola durante "Viola weekend": "Italiano ha cambiato spesso nei primi mesi e questo significava che non aveva messo i giocatori nel ruolo giusto. Ora ha trovato l'assetto corretto e la squadra gira, a partire da Mandragora e Amrabat che assieme stanno facendo bene".

Su Dodò: "Ha avuto difficoltà e veniva da una lunga sosta, era normale ci volesse tanto ad entrare nei meccanismi. Forse i compagni non lo hanno aiutato più di tanto, ma ora si vede il Dodò dello Shaktar. A giugno vediamo cosa può migliorare la società nel mercato, serve alzare l'asticella nonostante ci sia una base di qualità".

Prosegue: "Vediamo chi rimarrà a giugno. Per me un attaccante ci vuole, anche se non so se Jovic resterà. Se si riesce a migliorare nei punti strategici il prossimo anno la Fiorentina può puntare all'Europa".

Cambiare stadio incide?

"Credo ci sarà una bella perdita economica, anche nell'ipotesi si vada ad Empoli, ma mi auguro che venga fatto un bello stadio a Firenze".

Si aspettava che le italiane potessero fare così bene in Europa?

"Non me lo sarei mai immaginato. Una squadra italiana arriverà sicuramente in semifinale e vedo bene il Napoli in Champions. Hanno grinta e la giusta motivazione, oltre ad un allenatore bravo e preparato. Mi aspettavo che la Juve arrivasse così avanti in Europa League, mentre sono stupito dalla Roma, non era facile contro la Real Sociedad".

A cosa può puntare la Fiorentina?

"Intanto la squadra è semifinale e contro la Cremonese non è semplice. C'è la possibilità di arrivare in finale e lì non c'è mai una favorita. Conference? Perché non puntarci, non deve esserci un obiettivo primario. In campionato penso sia difficile puntare al settimo posto, ma fa bene la Viola a provarci. Io punterei sulle coppe".