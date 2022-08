CARNASCIALI A RFV, Con Europa serve altro esterno

L'ex terzino viola Daniele Carnasciali ha parlato di alcuni temi riguardanti la Fiorentina:a Radio Firenzeviola: "Il rinnovo di Milenkovic una tappa fondamentale per la Fiorentina perché è un giocatore utile al gioco di Italiano. Perdere un giovane bravo a pochi euro vista la scadenza non era giusto e la società ha fatto uno sforzo per trattenerlo".



Utile Bajrami? Il giocatore giusto non lo so, lì un giocatore manca e potrebbe essere lui ma non credo ci sia solo lui nella lista. Ma c'è la necessità di comprare un centrocampista e uno di fascia, se vuoi fare le due competizioni siamo un po' corti".



Quarta non in forma? E' la prima riserva della difesa perché i titolari sono Milenkovic ed Igor. Il fatto di non essere in forma non riguarda solo lui o i giocatori viola, aspettiamo qualche settimana per dare giudizi.



Va puntato su Nastasic o serve un altro centrale? Il suo problema è la continuità perché è sempre infortunato. Puoi fare affidamento se però riesce ad allenarsi con continuità e solo Italiano sa se può dare questa garanzia