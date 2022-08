CARNASCIALI A RFV, Avversari viola già pronti

Ai microfoni di Radio Firenzeviola è intervenuto l'ex terzino della Fiorentina Daniele Carnasciali per parlare dell'attualità viola, a partire dal sorteggio di Conference League che metterà di fronte una tra Twente e Cukaricki: "Il problema principale è rappresentato dal fatto che hanno partite ufficiali prima di noi e in questo periodo non è poco, gli olandesi iniziano a giocare il 4 agosto mentre noi il 14 e una settimana in più di allenamento vuole dire molto in preparazione. Per esperienza ti dico che 10 giorni contano. Noi giocheremo dopo una sola giornata di campionato e la preparazione è in vista di quello ma non sai mai come ci arrivi ai playoff. Dovremo avere una mentalità vincente con chiunque capiti è vero ma se sono più in forma e corrono di più diventa difficile".



Problema gol rimasto? Io ho fatto il nome di Mertens non a caso per i viola perché Jovic a Madrid non ha fatto molte presenze né gol e Cabral lo stesso come numeri. Seondo me Mertens la Fiorentina se lo potrebbe permettere".



Dodo le piace? "Me lo ricordo allo Shakhtar, in fase offensiva credo possa essere un ottimo giocatore, sul piano difensivo non so. Purtroppo il mercato finisce dopo l'inizio delle competizioni e quindi non si sa mai come va a finire. A me piaceva e piacerebbe ancora iniziare in una fase di tranquillità con il mercato chiuso".



Come giudica Venuti? Sono giocatori come lui che in una squadra fa piacere avere, non rompono le scatole, ha un rendimento costante, ha fatto anche il centrale all'occorrenza e l'allenatore insomma può sempre contarci. Forse sono di parte perché lo conosco ma anche guardando quello che fa in campo lo trovo un giocatore positivo