RFV Carmignani: "De Gea grande affare. Più continuo di Maignan questa stagione"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Pietro Carmignani, ex Fiorentina e Milan, a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "La Fiorentina arriva in un momento migliore del Milan perché ha superato diverse difficoltà vincendo con i greci, con la Juventus e poi con l'Atalanta. Palladino ha una squadra che fa del lavoro e dell'umiltà, oltre alla qualità tecnica, le sue armi migliori. Il gioco della Fiorentina è piacevole e ha l'attaccante più in forma del campionato oltre a uno dei migliori portieri. La crescita di Mandragora è un esempio del bel momento".

Da ex portiere, tra Maignan e De Gea oggi chi prende?

"De Gea è un portiere che è sempre stato fortissimo, tra i migliori in assoluto. In questo momento credo che sia il più in forma, poi in tutte le cose quando si parla di grandi giocatori ci sono momenti più o meno esaltanti. Ma De Gea è stato veramente un colpo. La Fiorentina può ancora migliorare la sua posizione, credo che sia una società esperta con dirigenti che sono stati bravi a intervenire sul mercato".

Ma chi sta facendo meglio?

"Il campionato di De Gea è stato più sicuro rispetto a Maignan, che ha fatto parate eccellenti ma ha fatto anche qualche errore. La continuità il Milan non l'ha avuto né a livello di squadra né a livello di continuità, nessuno è riuscito a tenere il livello alto tutta la stagione. Né Leao, né Theo Hernandez e neanche Maignan".

