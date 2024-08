CARAVELLO A RFV, Kean eterno incompiuto. Amrabat...

FirenzeViola.it

Danilo Caravello, agente e operatore di mercato, è intervenuto nel corso di "Viola Amore mio" su Radio FirenzeViola per parlare del mercato della Fiorentina e non solo:

Retegui o Kean, chi è il migliore?

"I numeri degli ultimi anni parlano in favore di Retegui, anche in chiave Nazionale. Kean mi sembra ad oggi l'eterno incompiuto, che non ha mantenuto le promesse. Adesso sta entrando nella fase della maturazione definitiva, non si può considerare più una speranza, dobbiamo augurarci che diventi una certezza. Speriamo che la piazza di Firenze possa permettergli di tirare fuori le proprie qualità".

Quanto è difficile trovare un leader difensivo sul mercato?

"Io credo a dieci giorni dalla fine del mercato, tutti hanno delle priorità e tutti vogliono chiudere le operazioni che mancano. Non è semplice trovare difensori forti, perché c'è penuria globale in questo ruolo. Bisogna essere bravi, serve un difensore che sappia anche integrarsi velocemente nel nostro calcio".

Cosa pensa di Matip?

"Se stesse bene fisicamente, perché no? È un profilo importante e la carriera parla per lui. Però bisogna capire quali sono le sue condizioni atletiche. Un giocatore che arriva dall'estero ha sempre bisogno di qualche giorno per entrare nei meccanismi, ma se dovesse arrivare in questi giorni, penso che sarebbe comunque pronto dopo la sosta".

Si aspettava che Amrabat tornasse a mettersi a disposizione

"Penso che il discorso per lui sia simile a quello di Kean. Non ha avuto la continuità richiesta nei top club. Rimanere a Firenze potrebbe permettergli di rilanciarsi, visto che le qualità le ha già mostrate nel recente passato".

