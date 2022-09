CAPUTI A RFV, Viola, occhio all'Atalanta: è cambiata

Così a Radio FirenzeViola Massimo Caputi, giornalista sportivo e caporedattore de Il Messaggero: “A proposito delle coppe, il giovedì è il giorno più scomodo per giocare. Ok. Comunque gli allenatori lo sanno prima, quindi questo fatto che ci si lamenta a posteriori non lo capisco. Si mettessero d’accordo e protestassero con l’Uefa… Come se entrassimo in centro con la macchina e ci arrabbiassimo perché non si può fare. Eppure lo sappiamo. Tornando a noi, la Fiorentina giocherà contro l’Atalanta al rientro dalla sosta e non la si può affrontare come lo scorso anno. È più prudente adesso e ha la capacità di saper colpire pur non giocando, come prima, per la maggior parte della partita nella metà campo della squadra avversaria”.

Cosa pensa della proprietà Commisso?

“C’è italianità, nell’emotività E nel modo spesso di reagire. Credo però che abbia in comune alle altre gestioni americane il modo di intendere il business che non è uguale al nostro. Per quello che ho visto, il mio pensiero sulla società viola è molto positivo. Credo che anche il centro sportivo “Viola Park” sia la testimonianza della voglia di crescere e di fare bene del club. Anche nella costruzione della squadra penso ci sia la voglia di migliorare".