CAPUTI A RFV, Bove e Cataldi? A Roma tutto più difficile

Intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, il noto giornalista Massimo Caputi ha esaltato il momento della Fiorentina: "La rosa è buona e l'allenatore si è dimostrato intelligente, assecondando anche le caratteristiche dei suoi calciatori. In un campionato come questo mettere insieme tre o quattro risultati utili consecutivi significa tanto.La società è andata su calciatori con grande voglia di rivincita. Penso a Kean, ma anche a Bove e a Cataldi. Questa componente sta facendo la differenza. Questi ragazzi, per gli atteggiamenti che mettono in campo, fanno appassionare di più anche i tifosi".

E su Edoardo Bove. Può diventare un rimpianto perla Roma?

"Diciamo che è rimasto un po' ingabbiato nel passaggio Mourinho-De Rossi. Adesso è troppo facile dire che la Roma ha sbagliato valutazione. Ma, conoscendo bene la piazza, a Roma è tutto molto complicato. Guardate anche Pisilli. Adesso è uno dei pochi giallorossi che i tifosi salverebbero, ma bastano due partite fatte male per stravolgere tutto".

Anche un altro calciatore arrivato dalla capitale, Danilo Cataldi, si sta rivelando utilissimo.

"Lui è un calciatore di sostanza, uno di quelli che non brilla agli occhi dei tifosi ma che è utilissimo. La Lazio ha fatto però scelte intelligenti, impopolari ma oculate. Ha dato il via a un nuovo ciclo. E spesso è bene cambiare aria e 'ripulire' l'ambiente. Forse Lotito ha ragionato così".