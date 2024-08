CANOVI A RFV, Viola da 8°/9° posto. Kean non è un bomber

FirenzeViola.it

© foto di Sara Bittarelli

L'agente FIFA Dario Canovi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare del mercato e non solo. Queste le sue parole sul mercato delle squadre di Serie A: “Mi è sembrato un mercato molto confusionario, non ci ho capito molto. Alcune squadre hanno attuato strategie precise, altre hanno fatto un mercato all’insegna dell’assenza di logica e previsione. Fare una squadra di calcio significa fare un puzzle, mettere insieme una serie di pezzi per costruire una squadra che possa essere competitiva.”

Sulle manovre sulla trequarti: “Colpani è un giocatore che mi piace molto. Gudmundsson è stata una sorpresa dell’anno scorso; se si ripete, la Viola avrà fatto un ottimo acquisto. Bisogna ricordare, però, che la squadra ha cambiato 8/11 giocatori e bisogna dare del tempo ai nuovi per integrarsi. La vedo ancora con dei lavori in corso.”

Sulle possibilità di questa Fiorentina: “Per me la squadra può arrivare nella parte sinistra della classifica, all’8°/9° posto. Sono partiti i giocatori più forti come Milenkovic, Arthur, Amrabat, e anche Nico Gonzalez e Bonaventura. Di giocatori ne sono partiti tanti, erano l’anima della squadra. Adesso il gruppo è tutto nuovo da scoprire.”

Su Kean: “Secondo me, Kean non è un giocatore da 20 gol a campionato. Non lo vedo come un bomber tradizionale. In una squadra che vuole avere delle pretese di classifica, ci vuole un giocatore così. Avrei visto in quel ruolo un giocatore diverso.”

Ascolta il podscast!