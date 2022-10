CAMORANI A RFV, Fiorentina e Lecce arrabbiate

Alfonso Camorani, ex Lecce e Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola per analizzare la gara di stasera al Via del Mare: "Sia al Lecce che alla Fiorentina ho avuto esperienze incredibili. Alla Fiorentina ci siamo guadagnati la Serie A e ricordo quei mesi con tanto affetto. Le emozioni vissute nello spareggio contro il Perugia sono indimenticabili, poi mi ricordo con volentieri anche i gol contro Avellino e Vari.

Sulla gara di stasera: "Lecce e Fiorentina stanno esprimendo un buon calcio, anche se dai viola mi aspetto qualcosa di più, una squadra come quella viola avrebbe dovuto avere almeno sette-otto punti in più ed essere molto più in sù in classifica. Io ho visto la partita contro la Lazio e non meritava la sconfitta. Il Lecce ha difficoltà in casa in questo avvio. Ma le due squadre hanno raccolto meno di quanto hanno fatto vedere. La Fiorentina ha un organico per cui per me può affrontare sia campionato che coppa. Arriverà a Lecce arrabbiata ma così saranno anche i giallorossi, che allo stesso modo non si meritavano di perdere contro la Roma. Entrambe le squadre saranno deluse per gli ultimi risultati".