CAMOLESE A RFV, Italiano riesce a coinvolgere tutti

L'ex allenatore Giancarlo Camolese ha parlato della Fiorentina vista contro il Twente a Radio Firenzeviola: "I viola hanno fatto molto bene nel primo tempo ed hanno vinto contro una buona avversaria che aveva vinto anche con il Bologna. Il Twente ora giocherà in casa e non sarà una partita facile per i viola.

Come si gestisce il periodo complicato per i tanti impegni? Si affronta questa novità del campionato a metà con tanti impegni ravvicinati e mi sembra che Italiano stia tenendo alto il minutaggio in tutti i reparti e coinvolga tutti intorno al proprio progetto. Non si può puntare solo su una formazione tipo che in testa magari un allenatore ha.



Dubbi su Quarta, Ikoné e altri? Quando arriva uno straniero significa che la società lo seguiva da tempo, lo scouting ha lavorato e valutato tutte le caratteristiche e pensato che può far bene. Poi però l'adattamento magari non è immediato e bisogna saper aspettare e credere nell'investimento. La società deve sostenerli anche se l'allenatore magari fa altre scelte".



Il Torino di Juric? In questo momento Juric ha saputo dare una linea e i giocatori lo seguono; non fa giocare Lukic e fa giocare Linetti e chi gioca fa bene. Dopo annate deludenti lui è riuscito a cambiare, chi è arrivato è di qualità ma vedremo. Torino-Lazio? Vinca il migliore.